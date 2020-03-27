Актриса из турецкого сериала «Королёк — птичка певчая» Фахрие Эвджен впервые за четыре месяца опубликовало фото со своим супругом актёром Бураком Озчивитом.
Снимок, на котором актриса нежно прижимается к мужу,
Как
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram откровенное видео из ресторана. В ролике можно наблюдать, как чья-то рука расстёгивает женскую блузку и прикасается к груди. За кадром слышен мужской голос и речь самой Собчак.
Добавьте наши новости в избранные источники