https://static.news.ru/photo/605ff694-701c-11ea-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MichaelTimm/face to face/Global Look Press

Актриса из турецкого сериала «Королёк — птичка певчая» Фахрие Эвджен впервые за четыре месяца опубликовало фото со своим супругом актёром Бураком Озчивитом.

Снимок, на котором актриса нежно прижимается к мужу, опубликован на её странице в Instagram.

Как пишет Teleprogramma.pro, пара познакомилась на съёмочной площадке сериала «Королёк — птичка певчая». По сценарию между их героями должна была возникнуть обоюдная симпатия, которая перерастала в серьёзное чувство. В результате их экранный роман превратился в реальный. В настоящее время они воспитывают совместного сына Карана.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram откровенное видео из ресторана. В ролике можно наблюдать, как чья-то рука расстёгивает женскую блузку и прикасается к груди. За кадром слышен мужской голос и речь самой Собчак.