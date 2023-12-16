Тур по США, кризис в ЧБД, сравнение с Галкиным: где сейчас Нурлан Сабуров

Фото: vk.com/nurlan_saburov

Нурлан Сабуров

Комик Нурлан Сабуров раньше часто появлялся на ТВ и в юмористических шоу, однако со временем практически пропал из поля зрения СМИ и поклонников. Чем он сейчас занимается?

Где сейчас Нурлан Сабуров

После начала российской спецоперации на Украине Сабуров долгое время молчал, за что многие его критиковали. В какой-то момент комика внезапно «прорвало»: он начал шутить о политической обстановке в России и мире, из-за чего ему пришлось усилить охрану.

В 2022 году неудачный комментарий артиста обернулся скандалом. На одном из его выступлений в мае на сцену выбежала украинская активистка в белом платье с красными пятнами. Охранники вывели девушку из зала, а комик пошутил, что у нее начались месячные.

После этого, как рассказал Сабуров, он и его семья стали жертвами русофобии. По словам комика, его близких оскорбляли, а от некоторых лиц даже поступали угрозы.

«Началась жесткая травля. <...> Я, конечно, понимаю боль, но ненавистью нельзя вызвать эмпатию. Когда мне пишут обидные комментарии, знаете, это не поможет», — рассказывал Сабуров.

Несмотря на случившееся, комик остался острым на язык. В октябре 2022 года Сабуров высмеял приехавших в Казахстан россиян на концерте в Алма-Ате. Комик пошутил о тех, кто сбежал от частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года в РФ.

«Весной, когда шутить у нас было не к месту, рванул в Америку. Помните, как выкручивался там, когда его заставляли высказать свою позицию по СВО? И нашим, и вашим и споем, и спляшем. А в Алматы выступает на русском для кого? Для россиян, они платят хорошо!» — пристыдила юмориста модель Мария Погребняк.

Артист на протяжении нескольких месяцев находился в творческом туре. Несмотря на напряженный график, юморист смог дать несколько интервью и принять участие в подкастах. Сам Сабуров говорит, что «занимается комедией». Летом вышел фильм «Нурландос» с участием комика и Богдана Лисевского.

В ближайшие месяцы у Сабурова запланировано несколько сольных Stand-up шоу под названием «Принципы». Мероприятия должны состояться в том числе в Кишиневе, на Пхукете и Бали.

Фото: vk.com/nurlan_saburov Нурлан Сабуров

Почему Сабурова сравнивают с Галкиным

В октябре комик шутил о переехавших в Казахстан россиянах. Во время своего выступления он спросил у публики, начали ли они уже изучать казахский. Также артист напомнил, что «правильно говорить тенге, а не тэнге». После этого Михаил Шахназаров сравнил юмориста с шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом).

«Казахская версия Галкина в лице Нурлана Сабурова поиздевалась над русскими. Юмор, который мы заслужили», — написал публицист.

Что Сабуров говорил о ЧБД

Долгое время на YouTube и ТВ выходило высокорейтинговое шоу «Что было дальше?». В студию приглашали звезд, готовых рассказать историю, продолжение к которой придумывали Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья (Макар) Макаров, Эмир Кашоков, Артур Чапарян и другие юмористы.

Всего вышло семь сезонов. Первые шесть включали от семи до девяти эпизодов, во время которых беседа велась либо с одной, либо с двумя звездами. В седьмом сезоне вышло только два выпуска, а третий ожидается 31 декабря. Гостями студии стали блогер Хасбик, актер Стас Ярушин, комик Богдан Лисевский и рэпер Гуф.

Как объяснял комик Алексей Щербаков, шоу «Что было дальше?» ушло с YouTube в VK, поскольку команда ЧБД прекратила работу с продюсером Вячеславом Дусмухаметовым. Причиной этого стал конфликт, связанный с деньгами. По словам комика, теперь выпуски снимаются самостоятельно.

«Мы услышали сумму от Славы и потом услышали сумму, которую получит Слава за то, что отдаст нас в VK всех вместе. И нам это не понравилось, конечно, сильно. <...> Сумма [за контракт на полтора года] была озвучена такая, которую я зарабатываю за субботу и воскресенье. <...> Есть ощущение, что они упустили момент, когда мы начали стоить дорого. <...> Все эти VK тыкали меня „поршами“ жены. Ну так я заработал. Но, как оказалось, на этот „порш“ можно было зарабатывать не два года, а неделю», — рассказывал Щербаков.

Сабуров в свою очередь в недавнем интервью рассказал о кризисе в подборе героев.

«Мы сейчас выходим гораздо реже, потому что и гостей особо нет по большому счету», — объяснил Сабуров в интервью Александру Соколовскому.

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