Тур по РФ, митинги в Белоруссии, дочь: куда пропал певец Тима Белорусских

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Белорусский певец Тима Белорусских

Певец Тима Белорусских пропал из поля зрения средств массовой информации после громкого скандала с запрещенными веществами, случившегося в 2021 году. Как сейчас живет музыкант, чем он занимается и где выступает?

Чем известен Белорусских

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) родился 1 октября 1998 года в Минске. Он окончил девять классов общеобразовательной школы, после чего поступил в Минский экономический колледж. Во время учебы юноша начал продвигать свое творчество и посещать кастинги. Помимо этого, Белорусских участвовал в концертах и благотворительных акциях.

В подростковом возрасте будущий артист играл в переходах. В 2016 году после кастинга в одном из ночных клубов Минска Белорусских заключил контракт с объединением Kaufman Label, в рамках которого записал несколько песен.

Первой «выстрелившей» композицией стал трек «Мокрые кроссы», певец опубликовал его в микроблоге. Первый альбом музыканта — «Твой первый диск — моя кассета» — вышел в 2019 году.

Что известно о личной жизни Белорусских

В феврале 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Тима Белорусских женат на девушке Яне с 16 лет и воспитывает дочь Софию.

В 2021 году артист дал интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), где признался, что у него действительно есть наследница. Он рассказал, что стал отцом из-за собственной безответственности. София живет в Греции с родственниками музыканта.

«Неопытность совместно с первой любовью и неизведанным желанием попробовать что-то новое в жизни. К тому же я был немножко безответственный. У нас не было сомнений, что мы будем рожать. Было жестко рассказать об этом родителям. Яне было 17 лет. Я боялся ее отчима, но все родители положительно отнеслись к этой новости», — вспоминал Белорусских.

Также он заявил, что развелся с супругой после того, как она выпала с седьмого этажа. Артист не мог ухаживать за избранницей после трагедии, и она начала встречаться с их общим другом, который поддержал ее во время реабилитации.

«В день, когда вышел мой первый альбом, все люто началось. Мы праздновали это событие, и Яна выпала с седьмого этажа. И прямо в эту же ночь за ней приезжает скорая, а меня увозят к Малахову, потому что у нас была договоренность на следующий день выступить. И я еду, меня в самолете просто раскидывает, разваливает по полной. Я как-то еле-еле собираюсь, выхожу на передачу, как-то даже умудряюсь шутить, а в голове вообще пусто. У нас еще был мой первый тур, я уехал, меня там даже на денежку кинули. Не было такого, что мы из-за этого с ней расстались. Просто очень помог мой друг с этой ситуацией, он мог быть тогда с ней рядом, когда это нужно было, а я в этот момент ездил с первым альбомом. Опять же, если бы я не поехал, не было бы денег на дальнейшую реабилитацию. То есть какие-то такие моменты судьбоносные», — пояснил он.

В какой скандал с запрещенными веществами попал Белорусских

В январе 2021 года появилась информация о том, что Тима Белорусских находится под домашним арестом после того, как его задержали с двумя килограммами гашиша. Наркотик якобы нашли у исполнителя дома — он хранил его для личного использования, без цели сбыта.

Тогда артист в соцсетях опроверг сообщения о своем задержании.

Однако позже информацию о задержании Белорусских подтвердил Следственный комитет Белоруссии по Минску. В СК заявили, что музыкант был задержан не дома, а в игровом клубе и при личном обыске у него обнаружили не два килограмма гашиша, а 0,4 грамма.

В отношении артиста было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Белоруссии. Под домашний арест его не поместили — к Белорусских применили меру пресечения в виде залога. Через несколько дней появилась фотография задержанного певца.

Фото: Тамара Беляева/РИА Новости Рэп-исполнитель Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов), обвиняемый по делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина, в зале суда Московского района города Минска. Слева — адвокат Мария Колесова-Гудилина

В марте, когда СК передал дело артиста в прокуратуру, стало известно, что при обыске у него обнаружили не только гашиш, но и 0,03 грамма амфетамина. В том же месяце дело было передано в суд.

Что Белорусских говорил про митинги в Белоруссии

В августе 2020 года на фоне масштабных акций протеста, проходивших в Белоруссии после президентских выборов, артист опубликовал в соцсетях пост в поддержку протестующих, заявив, что «гордится происходящим в стране».

В сентябре 2020 года Белорусских выпустил сингл «Окей» — он стал последним треком, выпущенным на белорусском лейбле Kaufman. В начале января певец завел новые страницы в соцсетях, где объявил, что уходит с лейбла, но продолжит записывать музыку.

В апреле 2021 года в Минске прошел суд над Белорусских. Певец признал вину, его приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Задержанного вместе с ним приятеля Антона Кривецкого — к такому же наказанию, которое принято называть «домашней химией». Это означает, что за осужденными осуществлялся милицейский контроль, а маршруты их перемещения были строго ограничены, как и время пребывания вне дома.

Чем сейчас занимается Белорусских

В феврале этого года Тима Белорусских опубликовал в соцсетях запись, в которой анонсировал гастрольный тур по России, сообщив таким образом о том, что отбыл наказание за хранение запрещенных веществ.

В этом году певец выступил в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

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