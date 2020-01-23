Сын художника Никаса Сафронова, 242-килограммовый пианист Лука Затравкин, принял спортивный вызов от балерины Анастасии Волочковой. Он поставил ногу на бревно и сфотографировался.
Анастасия! Я принимаю твой шпагатный челлендж, — написал музыкант в Instagram.
16 января танцовщица Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников своим шпагатом. На этот раз она его сделала в Таиланде, сидя на мотоцикле. Лука Затравкин, судя по его фото в Instagram, также находится на отдыхе в какой-то южной стране. Недавно он обгорел на солнце. Этой новостью он не забыл поделиться со своими подписчиками и, как всегда, пошутил над своими объёмными формами, писал NEWS.ru.
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