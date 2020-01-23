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Российский продюсер Александр Цекало запрещает своим детям от бывшей жены говорить о матери в его присутствии. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к семье шоумена.

В настоящее время Цекало женат. Он и его молодая супруга Дарина Эрвин сыграли свадьбу в США около года назад. Однако, как сообщают знакомые пары, старые раны от расставания с бывшей...