«Тростинка!»: похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников

https://static.news.ru/photo/d09bf562-b237-11eb-8506-96000091f725_660.jpg Екатерина Скулкина Фото: eskulkina/instagram.com

Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина удивила поклонников стройной фигурой. Похудевшая артистка опубликовала в Instagram фотографию в роскошном наряде.

На снимке Скулкина позирует в атласном платье жёлтого цвета, которое подчеркнуло её преображение.

Подписчиков поразил внешний вид артистки, которая, по их мнению, стала выглядеть ещё лучше, чем прежде. Они отметили, что теперь звезда стала тростинкой.

Ну, так вы сильно похудели. Катерина, это суперрезультат! Вы по природе своей эффектная и импозантная, а теперь ещё и стройная! — порадовалась за Скулкину одна из поклонниц.

Другая призналась, что успехи артистки в преображении вдохновили её на изменения — подписчица отметила, что уже сбросила четыре килограмма.

Впереди ещё немало работы над собой. Вы просто умничка, красавица. Какая сила воли! Браво! Удачи! — написала она.

Ранее звезда КВН Ольга Картункова, которая скинула 84 кг, призналась, что ей всё сложнее придерживаться правильного питания, так как она стала больше проводить времени с семьёй и готовить для всех вкусные блюда. Из-за пандемии она вновь начала набирать вес, на борьбу с которым потратила два долгих года.