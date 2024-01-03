Трэвис Скотт намекнул на «сомнительное» похудение Кайли Дженнер Трэвис Скотт намекнул, что Кайли Дженнер похудела на уколах от диабета

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кайли Дженнер

Американский рэпер Трэвис Скотт в новой песне намекнул на то, что его бывшая жена, модель Кайли Дженнер, похудела с помощью известного лекарства — уколов для диабетиков, пишет МУЗ-ТВ. Исполнитель сообщил, что сестра Ким Кардашьян пытается казаться другой, и назвал это сомнительным. Скотт и Дженнер расстались год назад, и девушку часто видят в компании со звездой Голливуда Тимоти Шаламе, это могло также послужить поводом для ревности, отмечает издание.

Конечно, она колет [препарат для диабетиков], пытается быть другой, пытается быть новой женщиной. Это <...> выглядит сомнительно, — спел Скотт в новой композиции.

В 2021 году во время выступления Скотта на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе 5 ноября началась давка, в которой погибли восемь человек и более 300 пострадали. Второй день фестиваля был отменен. Сообщалось, что толпа захотела быть поближе к своему кумиру, в результате чего произошла давка, которая длилась приблизительно полчаса.



По данным полиции Хьюстона, 17 пострадавших госпитализировали, у 11 из них была зафиксирована остановка сердца. Подобных крупных инцидентов на музыкальных мероприятиях не было с 1969 года, когда на бесплатном рок-концерте в Альтамонте (штат Калифорния), где выступали многие известные группы, в том числе Rоlling Stones, погибли несколько человек.