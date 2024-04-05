«Третьесортный кал»: Милонов о продолжении фильма «Джокер» Милонов заявил, что россиянам не нужно воспитываться на «Джокере»

Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Кадр из фильма «Джокер»

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в своем Telegram-канале назвал продолжение американского фильма «Джокер» отстоем и «третьесортным калом». По его словам, в России много хороших картин, а на Западе кино стало похоже на политическую пропаганду. Парламентарий подчеркнул, российским зрителям не стоит смотреть однотипные «трансформеры» и «марвеловские» фильмы.

Несколько лет назад первого «Джокера» подумывали запретить в России. И сейчас встречаются аналогичные предложения по поводу сиквела. Но считаю, что в запрете нет необходимости. Это третьесортный кал, и нам не нужно на нем воспитываться, — отметил депутат.

Ранее Милонов заявил, что школьнице из Первоуральска, видео группового секса с которой ранее появилось в Сети, необходима помощь психиатра. По его мнению, родители 11-летней девочки должны «гореть от стыда». Парламентарий назвал случившееся историей позора. Милонов выразил надежду, что рецидивов случившегося не будет. Главное, сказал он, не разрешать какому-нибудь каналу снять сериал «Влюблена в 11».

Он считает, что родители школьницы невнимательно следили за ней и не воспитывали. Депутат также предположил, что у девочки может быть психическое заболевание. По словам Милонова, если врачи выяснят, что школьница здорова, то должны быть наказаны ее родители.