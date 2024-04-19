Траволта, Джексон и Турман воссоединились к 30-летию «Криминального чтива»

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Харви Кейтель, Сэмюэл Джексон, Ума Турман, Джон Траволта

Звезды «Криминального чтива» Ума Турман, Сэмюэл Джексон и Джон Траволта собрались на красной ковровой дорожке фестиваля классического кино TCM 2024 в Лос-Анджелесе по случаю 30-летней годовщины выхода фильма Квентина Тарантино, пишет Daily Mail. Ума Турман выбрала образ total black, Траволта вышел в свет с лысиной, а Сэмюэл Л. Джексон в очередной раз подтвердил репутацию модника.

53-летняя Ума Турман надела облегающий джемпер, элегантный кардиган с металлическими пуговицами и брюки свободного кроя. Эффектной деталью ее облика стал пояс с огромной металлической пряжкой. Из украшений она выбрала массивные серьги, а ее макияж был неброским, с карамельными тенями и глянцевой нюдовой помадой.

Джон Траволта выглядел безупречно в белой рубашке, черном жилете, подходящем блейзере и синих джинсах, хотя спустя 30 лет после выхода фильма показался с блестящей лысиной. На ковровой дорожке 70-летнего актера сопровождала 24-летняя дочь Элла Блю Траволта. А Сэмюэл Джексон надел белую футболку с контрастным черным принтом, а также удлиненную рубашку с таким же рисунком по краю. Образ дополнили подходящая шляпа, серые брюки и кроссовки.

Ранее сообщалось, что Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик», который задумывался как последний проект в его карьере. Сюжет кинокартины должен был рассказать зрителям о жителе Калифорнии, который пишет обзоры для порножурналов. Главную роль в фильме мог сыграть Брэд Питт.