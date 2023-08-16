Травматолог оценил, сколько времени потребуется Ладе Дэнс на восстановление Травматолог Савченко: Ладе Дэнс потребуется несколько месяцев на восстановление

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Певице Ладе Дэнс, пострадавшей в серьезном ДТП, потребуется минимум несколько месяцев на восстановление из-за полученных травм головы, считает травматолог Сергей Савченко. В разговоре с Пятым каналом врач уточнил, что дополнительное время понадобится, чтобы восстановить мышцы.

При легких сотрясениях мозга — это два-три месяца. При тяжелых, конечно, этот срок увеличивается. Плюс еще заложим какой-то срок для восстановления мышц: закачать их, разогреть, — пояснил травматолог.

Друг певицы Максим Объедков уточнил, что артистка получила черепно-мозговую травму, травму бедра и многочисленные ушибы. По его словам, сейчас Лада Дэнс не выходит ни с кем на связь. Врачи провели ей несколько операций, чтобы оптимизировать порезы и разрывы на лице. Сама певица после аварии жаловалась своему директору Сергею Пудовкину, что ей тяжело ходить и говорить. По информации прессы, после операций у артистки начались проблемы с дыханием. Травматолог уточнил, что это связано со снижением защитных возможностей организма.

Сама травма понизила защитные возможности организма. Плюс эти все нагрузки ничего хорошего не дают для нервной системы. И на фоне этого, конечно, человек будет чувствовать себя плохо. Может повышаться давление, может быть тахикардия, аритмия, — отметил Савченко.

Пока певица восстанавливается, ее директор занимается юридическими вопросами. Он планирует подать в суд на транспортную компанию из-за выявленных нарушений. По сообщениям СМИ, он намерен потребовать 12 млн рублей в качестве компенсации.

Певица попала в аварию 5 августа. В момент ДТП она находилась в такси. Позже артистке стали поступать угрозы в социальных сетях из-за намерения требовать компенсацию. Пудовкин уточнил, что Лада Дэнс после восстановления собирается дать отпор хейтерам. Со своей стороны директор также пообещал «отвинтить головы и ноги» недоброжелателям.