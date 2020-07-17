Трансгендерная мачеха Кардашьян захотела стать вице-президентом Канье Уэста

Американская звезда реалити-шоу и бывшая спортсменка-легкоатлет, также известная как мачеха Ким Кардашьян, Кейтлин Дженнер заявила, что хочет быть вице-президентом, если Канье Уэст станет новым лидером страны.
Дженнер рассказал, что уже написала Уэсту с предложением рассмотреть её кандидатуру,
Телезвезда подчеркнула, что вместе с музыкантом они могли бы создать «классную комбинацию» политиков.
О своём намерении участвовать в президентской гонке Канье Уэст объявил в соцсетях. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.
10 июля рэпер сообщил, что зарегистрировался избирателем.
Как писал NEWS.ru, Канье Уэст пририсовал свой портрет себя к горе Рашмор. На камменном массиве штате Дакота в 1925 году изобразили президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна в честь 150-летия истории страны.
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