«Трамвай сбил!»: Ольга Бузова попала в больницу, что с ней случилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова оказалась в больнице. Что с ней случилось, правда ли, что артистку будут оперировать?

Почему Бузова в больнице

24 апреля знаменитость сообщила о кратковременном перерыве, поскольку она легла в больницу. Артистка рассказала подписчикам, что на время уйдет из социальных сетей. StarHit пишет, что исполнительнице хита «Под звуки поцелуев» предстоит плановая операция.

«Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу», — писала Бузова в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию из больничной палаты.

На прикрепленном к посту снимке певица предстала без макияжа и с убранными в косичку волосами. Бузова была одета в голубую пижаму в белую полоску.

Отвечая на вопрос подписчиков о том, что случилось с артисткой, фейковый аккаунт знаменитости написал: «Трамвай сбил!».

Некоторые подписчики Бузовой предположили, что исполнительнице предстоит пластическая операция.

«Наверное, на пластику легла? Нос, лицо?» — предположила пользовательница Юлия.

«Мне кажется, липосакция, либо что-то другое для тела сделать», — считает Наталья.

Однако за знаменитость сразу же стали заступаться другие поклонники. Пользователи напомнили, что певица могла лечь в больницу, чтобы пройти курс витаминотерапии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

«Почему сразу что-то случилось, человек, может, просто витаминно-минеральный комплекс себе капает. Весна на улице, не забывайте! А силы нужны!» — считает подписчица певицы Юлия Д.

Фанаты также предположили, что артистка решилась на ЭКО. Правда, эту версию отвергли другие подписчики, напомнив, что Бузова в одном из интервью подчеркивала, что не будет рожать первенца вне брака.

Пиар-менеджер звезды Антон Богославский в разговоре с изданием Super успокоил фанатов артистки. Он заявил, что повода для беспокойства нет, поскольку операция была запланирована заранее.

«Мы просим не беспокоиться поклонников Ольги. В эти дни у нее проходит плановая операция», — рассказал Богославский.

Чем болеет Бузова

В мае 2021 года СМИ писали об экстренной госпитализации и тяжелой операции Бузовой. Правда, уже через три дня артистку отпустили домой.

«Поймала себя на мысли, что уже пять день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Ура. Мой лечащий врач отпустил болеть меня домой», — написала тогда артистка.

После этого она разместила видео возвращения домой. На кадрах были букеты и корзины цветов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Тогда руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина предположила, что госпитализация Бузовой была пиар-ходом. Сама артистка отвергла попытку уличить ее в обмане и хайпе.

«Мне очень жаль тех людей, которые допускают мысль, что все это было постановкой и даже катетер у меня в руке ненастоящий. <...> Не дай бог вам самим оказаться в реанимации. Болезней пустяковых не бывает, операций простых не бывает, безопасного наркоза тоже. <...> Я вышла на связь из реанимации, чтобы успокоить людей, которые за меня переживали. А тем, кто ковыряется в моем теле и делает разные вбросы, Бог судья. Свое я отлежала, теперь иду на поправку дома», — подчеркнула тогда артистка.

В январе 2024 года артистка пожаловалась на плохое самочувствие. В своих социальных сетях она рассказывала, что заболела из-за выступления в мороз. Тогда знаменитость опубликовала снимок, на котором делает капельницу, и сообщила, что спасается «всеми способами», поскольку «болеть времени вообще нет».

«Ресурс организма не бесконечен, к сожалению. Иногда я об этом забываю, кажется, что море по колено и небо по плечу. Вчера мне так нормально прилетело, надо срочно в отпуск», — высказалась тогда певица о болезни.

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