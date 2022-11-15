«Трагичная личность»: почему автор «Белых роз» Кузнецов умер в бедности Друг автора главных хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова рассказал о его последних днях

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Кузнецов

Со дня смерти автора самых популярных песен группы «Ласковый май» («Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других) Сергея Кузнецова прошло девять дней. Оренбургский музыкант Сергей Дядюн рассказал NEWS.ru о последних днях поэта и композитора. Они дружили более 30 лет: Дядюн был солистом созданных Кузнецовым после ухода из «Ласкового мая» коллективов «Чернила для пятого класса» и «Стекловата», а также выступил режиссером творческого вечера Сергея Кузнецова 5 ноября — за два дня до смерти своего наставника.

«Находились некоторые, кто называл его творчество „три аккорда“, — полагаю, это от зависти»

— Каким вы знали Сергея Кузнецова?

— Очень простым и скромным. Мы познакомились, когда мне было 12-13 лет. Кузнецов тогда искал солиста для своего нового проекта, и ему порекомендовали меня. Я очень волновался перед встречей, понимая, с каким человеком мне предстоит познакомиться: песни «Ласкового мая» и имя Юры Шатунова уже гремели на всю страну.

И вот я стою перед Сергеем — он протягивает мне ладонь для рукопожатия и представляется: «Кузя!» Вот так, по-простому. Он всю жизнь был простым. И очень добрым, зла не держал ни на кого.

— Творческие люди часто бывают ранимыми. Его обижали? Случалось такое?

— Большинство людей, насколько мне известно, относились к нему с теплотой. Но находились некоторые, кто называл его творчество «три аккорда», — полагаю, это от зависти. Многие люди и с высшим музыкальным образованием, и даже с двумя не могут добиться того, чего добился Кузя без музыкального образования, — а он завоевал любовь всей страны.

Фото: Личный архив Сергея Дядюна Певец Сергей Дядюн и поэт Сергей Кузнецов

И, уж извините, но почти вся мировая эстрада — это три-четыре аккорда, даже, к примеру, Стинг. А у Кузи очень серьезная музыка, послушайте его инструментальные композиции и «Чернила для пятого класса» — «Злая снежная пыль», «Мама», «Ты просто был» и другие, их много. Композиции непростые и в музыкальном плане, и в них присутствует серьезный смысл.

«За 30 лет корона на нем не выросла»

— Как он изменился за более чем 30 лет вашей дружбы?

— Никак.

Корона на нем не выросла — не появилось ни пафоса, ни звездной болезни. Говорил: «Я делаю то, что умею и люблю, — пишу песни». Был счастлив тем, что у него есть музыка, занимается любимым делом. Сожалел, что не все его проекты нашли свою дорогу к слушателям в силу разных обстоятельств, преимущественно финансовых, ведь на раскрутку нужны деньги.

— Он производил впечатление одинокого человека.

— Большинство творческих людей, как правило, в душе являются очень одинокими людьми: не все понимают творческую натуру. Это творческое одиночество. Когда наши оренбургские журналисты (на похоронах Сергея Кузнецова, состоявшихся 13 ноября. — NEWS.ru) спрашивали меня о том, кто был его женой и есть ли дети, я отвечал, что «он был женат на музыке, а его дети — это мы все, участники его проектов, Юра Шатунов — старшенький».

— Поклонники пишут, что Сергей якобы состоял в браке с певицей Еленой Савельевой, которую он раскручивал в качестве одного из своих музыкальных проектов «Лёха». Песни Лёхи и совместные клипы Савельевой с Кузнецовым есть в интернете...

— Мне не хотелось бы комментировать личную жизнь Сергея. Жил он вдвоем с мамой, Валентиной Алексеевной. Елена Савельева — да, была на похоронах. Держалась скромно. Ну, согласитесь, это не место и не событие для самопиара.

Предчувствовал ли Кузнецов свою смерть?

— 5 ноября состоялся творческий концерт Сергея Кузнецова в Оренбурге. Предчувствовал ли он трагедию за два дня до смерти?

— Сергей тщательно готовился к концерту, репетировал на студии, его настроение было бодрым. Я выступил режиссером мероприятия. Мы планировали дать еще два концерта в январе у нас в Оренбурге, а затем — в Башкирии, Самаре и Московской области. Всё на уровне предварительной договоренности (с руководством концертных площадок. — NEWS.ru), но тем не менее такие планы у нас были.

После концерта 5 ноября Сергей позвонил мне около часа-двух ночи. Он извинился за поздний звонок: «Хотел поблагодарить, спасибо за концерт, всё было классно, созвонимся, на связи». 6-го не созванивались, я отдыхал после концерта. А 7-го Кузи не стало...

Некоторое время назад он упоминал о смерти. Это произошло вскоре после похорон Юры Шатунова. Кузя сказал мне лично: «Если со мной что-то случится — пожалуйста, скромно, без пафоса», имея в виду «скромное, без пафоса» прощание.

— Всё-таки, значит, он предчувствовал что-то?

— У него был цирроз печени. Хотя уже не употреблял спиртное и даже курил всего по три сигареты в день по часам (позволял себе), но болезнь присутствовала. Понимал, что рано или поздно момент придет (ухода из жизни. — NEWS.ru).

— Правда ли, что деньги на похороны Сергея Кузнецова пришлось собирать с помощью его поклонников?

— Да, мы объявили сбор.

У самого Сергея имелись накопления, но настолько мизерные, что их не хватило бы даже на очень скромную церемонию. А мы хотели его проводить хоть и «без пафоса», как он и просил, но достойно. Я благодарен поклонникам Сергея, очень помогли финансово и до сих пор шлют переводы.

Без их поддержки мы не смогли бы сделать даже половины. Оставшаяся сумма, я обещаю, вся до копейки пойдет на обустройство его могилы. Огромная благодарность мэру Оренбурга Сергею Салмину, он без проволочек выделил место под могилу Кузи на кладбище.

— Поклонники «Ласкового мая» считают, что было бы правильно увековечить имя Сергея Кузнецова: например, назвать улицу в его честь в Оренбурге. Поддерживаете инициативу?

— Конечно. Кузя своими песнями подарил людям много счастья. Но «улица Кузнецова» или «музей „Белых роз“» — дело серьезное. Я сам пока этим заниматься не могу, моя задача — после 40 дней поставить оградку на кладбище и решать вопрос с памятником. Мама Сергея, Валентина Алексеевна, находится под присмотром надежных людей, которым мы — Кузины друзья — доверяем, мы ее не бросим одну.

На вопрос, был ли Сергей Кузнецов обижен на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, утверждающего, что тот передал ему права на все свои песни, Сергей Дядюн ответил: «То, что происходило между ними (Кузнецовым и Разиным. — NEWS.ru), происходило между ними. Больше на эту тему говорить не хочу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Поэт и композитор, основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

«Автор уровня Кузнецова был бы на Западе очень состоятельным»

Музыкальный критик и продюсер Алексей Остудин в беседе с NEWS.ru назвал Сергея Кузнецова «трагичной личностью, не сумевшей отстоять свои коммерческие права». По его мнению, при других обстоятельствах автор «Белых роз» мог быть весьма обеспеченным человеком, однако состоятельным так и не стал.

Автор его уровня на Западе был бы очень состоятельным человеком. Очень! Причем он бы мог бы и не писать ничего дальше (после хита «Белые розы», «Седая ночь» и других. — NEWS.ru), имеющийся бэк-каталог приносил бы очень хорошие деньги, — считает Остудин.

Продюсер объяснил, почему самостоятельные проекты Сергея Кузнецова не смогли обрести популярность «Ласкового мая». Алексей Остудин предположил, что у поэта отсутствовал административный талант.

В случае с «Ласковым маем» сошлись воедино песни Кузнецова и люди, которые как раз являлись коммерсантами, — Аркадий Кудряшов и, конечно же, Андрей Разин. Поэтому проект и выстрелил, — убежден критик.

Кроме того, Кузнецов, по мнению Остудина, «не был пробивным человеком». Свою нехорошую роль сыграли и вредные привычки композитора.

Алкоголь, я думаю, самое страшное и главная причина всех бед. Сергей не скрывал, что у него были проблемы по этой части, — добавил Остудин.

Продюсер также напомнил, что некоторое время назад известный журналист обвинил Кузнецова в «наклонностях, которые подпадают под статью Уголовного кодекса». Остудин убежден, что за столь серьезное обвинение вполне можно было бы подать в суд, но Кузнецов не сделал этого, так как «на адвоката нужны деньги, а Кузнецов жил на скромную пенсию».

У автора главных хитов 1990-х, с сожалением отметил Алексей Остудин, не было «ни миллионов, ни творческих встреч со зрителями в Кремлевском дворце, ни бенефисов на телевидении.

Бенефисы были у группы «Ласковый май», у Юрия Шатунова и Андрея Разина, на этих съемках иногда присутствовал и Кузнецов как автор этих песен. Однако собственного большого бенефиса с трансляцией на федеральном канале, которого он, несомненно, заслуживал, Сергей Кузнецов при жизни так и не дождался, — подчеркнул Остудин.

Мысль о переименовании одной из улиц Оренбурга в честь Кузнецова Алексей Остудин счел здравой: «Пусть хотя бы после смерти личность получит заслуженное признание».

Вместе с тем продюсер назвал «очень странным» решение Андрея Разина убрать материал «Ласкового мая» со всех интернет-площадок.

Андрей Разин заявил, что собирается перезапускать «Ласковый май». Видимо, хочет консолидировать в своих руках творческие и финансовые ресурсы и, может быть, попытаться заработать на этом снова, — предположил Остудин.

По его мнению, «хиты всё равно останутся на полупиратских ресурсах». Продюсер усомнился в успехе нового «Ласкового мая», так как «у каждого времени своё звучание, а время „Мая“ прошло».