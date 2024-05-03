«Тошнит от твоей дичи»: свежее интервью Ивлеевой назвали враньем Первое после скандала с вечеринкой интервью Ивлеевой назвали неискренним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Поклонники назвали неискренним первое интервью телеведущей Анастасии Ивлеевой, которое она дала блогеру Андрею Третьякову после скандала с «голой» вечеринкой. Количество дизлайков под видео на платформе YouTube почти вдвое превышает число лайков. Комментаторы обратили внимание на то, что во время разговора Ивлеева в белой футболке и без макияжа сидит на фоне иконы. Многие предположили, что блогер пытается вернуть себе былую популярность и заработки.

Кто придумывает эти нарочито скромные наряды и виноватый вид побитого котенка? Икона, белая футболка, ангельский голосок? Твоему лицемерию уже никто не верит. Всех тошнит не от твоей вечеринки, а от той дичи, которую ты сейчас исполняешь. Единственное, от чего ты побледнела и заблеяла, — это от того, что перекрылся поток халявных денег от проектов, — написал под видео комментатор Михаил Горбунов.

Поклонница Наталья считает, что Ивлеева «закопала себя своими руками» из-за жадности и неразборчивости в способах заработка. Маргарита Семенова смеется над тем, как быстро блогер «переосмыслила» ситуацию в стране и начала говорить об СВО и Донбассе. Семен С. предложил героине скандалов всегда выходить в эфир на фоне старого пианино и лампового телевизора, накрытого кружевной салфеткой.

Наконец все увидели в ней то, что не замечали на протяжении ее «прекрасной карьеры»: двуличие и вседозволенность. Полное разочарование в человеке. Все же понимают, что Настя на самом деле думает и чувствует. Как же оказалось просто ей договориться со своей совестью, — отметила Ольга Лифрова.

Ранее Ивлеева рассказала, что после скандала с «голой» вечеринкой и последующей отменой своих съемок и контрактов четыре месяца сидела дома и пела композицию Аллы Пугачевой «Сильная женщина». Во время интервью Ивлеева с грустной улыбкой напела несколько строк из популярной песни.

Блогер также призналась, что не держит зла на артистов, которые открестились от нее после скандала. Она отказалась комментировать свое отношение к коллегам и пожелала всем мира.