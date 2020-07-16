Торговавшая наркотиками дочь Малафеева выписалась из психбольницы

https://static.news.ru/photo/c7a24670-c7f3-11ea-8c73-fa163e074e61_660.jpg Ксения Малафеева Фото: kseniya-malafeeva/instagram.com

Дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения опубликовала в Сети видео своего возвращения домой. 16-летняя девушка покинула психиатрическую клинику, в стенах которой провела почти три недели.

Это просто кошмар! Не видела себя в зеркале три недели. И телефона у меня всё это время не было. Я сегодня будто очутилась в раю. Мне казалось, что я сплю и проснусь опять в этой дурацкой палате. Но нет, я дома! Ура! — поделилась школьница.

Дочь спортсмена рассказала о своих ближайших планах. Она призналась, что мечтает оказаться в салоне красоты и погулять по бутикам одежды. Кроме того, она хочет набить новую татуировку.

___malyshkaaaa/instagram.com

В марте сотрудники правоохранительных органов задержали Ксению во время продажи нескольких таблеток экстази. На девушку завели уголовное дело, ей грозило до 15 лет лишения свободы. Однако предварительно суд постановил проверить Малафееву на вменяемость.

Ранее супруга спортсмена Екатерина Малафеева рассказывала о тяжёлом периоде в их жизни и о том, что Ксения Малафеева съехала от них. Звёздные родители надеются, что дочь образумится, а её поведение связано с подростковым максимализмом и вскоре пройдёт, передаёт Starhit.

Сама Ксения признавалась, что мечтает поскорее стать самостоятельной и не зависеть от родителей. В этом плане её идеалом является отец, который достиг всего сам.

Я сама хочу всего добиться. Хочу быть такой, как мой отец, независимым, целеустремлённым. Родители меня часто не понимают, пытаются учить чему-то, рассказывать о том, как правильно жить, как не правильно, какие песни писать, что выкладывать в Instagram — меня это жутко напрягает и бесит. Хочется делать всё наоборот, — жаловалась девушка.

С 1997 по 2016 год Вячеслав Малафеев в качестве вратаря сыграл в составе «Зенита» 442 матча. Будучи в команде «сине-бело-голубых», он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Малафеев является обладателем рекорда по сыгранным за ФК «Зенит» минутам (39 167), писал NEWS.ru.