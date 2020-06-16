Топалов пожаловался подписчикам на суровое настроение

Российский певец Влад Топалов пожаловался на своё суровое настроение. Этим он поделился в социальных сетях.
Топалов опубликовал в Instagram свой портрет, который был сделан в концертном зале. На нём артист, сложив руки на груди, показывает недовольное выражение лица.
Сегодня хочу кричать, — написал исполнитель, подкрепив запись множеством эмодзи, выражающих раздражённость.
Ранее Влад Топалов заявил, что устал от потока оскорблений в свой адрес и предложил пойти на мировую. Он вместе с супругой Региной Тодоренко подвергся волне осуждения из-за её высказывания о домашнем насилии, писал NEWS.ru.
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