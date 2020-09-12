Топалов опубликовал трогательное фото с сыном

https://static.news.ru/photo/17287f2e-f50e-11ea-b56f-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов с сыном Фото: vladtopalovofficial/instagram.com

Российский певец Влад Топалов поблагодарил свою супругу, телеведущую Регину Тодоренко за сына. Пост с трогательным фото, на котором он целует малыша, артист разместил в социальной сети.

Спасибо тебе, любимая, за это счастье — быть папой. Мой сын — это больше, чем «всё». Не знаю, как это описать. Это как ядерный взрыв, — подписал пост в Instagram Топалов.

Подписчики пожелали супругам счастья и отметили, что теперь в их семье должна появиться дочка.

Влад Топалов и Регина Тодоренко познакомились в 2017 году. Долгое время пара хранила в тайне отношения. Летом 2018 звезды связали себя узами брака, а в конце того же года у них родился сын.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко поделилась историей своих родов, на которых присутствовал её муж, певец Влад Топалов. На YouTube-шоу «Блеф» с блогером Kyivstoner она призналась, что очень стеснялась супруга и боялась оконфузиться, поэтому ей пришлось умолять врачей сделать ей клизму перед родами. Молодая мама вспоминала, что за день до того как малыш появился на свет, ей очень захотелось раков. По словам Регины, в тот день она съела целых пять килограммов, после этого через пару часов у неё отошли воды, писал NEWS.ru.