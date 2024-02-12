Топалов назвал причину ссоры с Лазаревым Топалов заявил, что причиной ссоры с Лазаревым стала звездная болезнь

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Певец Влад Топалов заявил в интервью Василию Шурову, что причиной ссоры с партнером из дуэта Smash Сергеем Лазаревым стала звездная болезнь. Артист признался, что был юн и потерял голову из-за денег и славы.

Как отметил Топалов, кризис в отношениях с Лазаревым наступил, когда ему было 16-17 лет. Тогда он ощутил, что стал популярным, жил один и имел много денег, что и сказалось на его поведении. В итоге все это, как он считает, стало «формулой полного провала».

Мне было 16-17 лет. Я достаточно известный молодой человек с более-менее неплохой внешностью, с котлетой в кармане, со своей машиной. Как не потерять голову? Еще у меня родители развелись, и я живу один, — рассказал Топалов.

Певец также подчеркнул, что в те времена уже общался с Лазаревым только по работе, хотя до этого были дружеские отношения. Дружба прошла, а вскоре и дуэт распался, добавил Топалов.

Как ранее сообщалось, Лазарев решил помочь «диско-бабушке» — 65-летняя пенсионерка привлекла внимание пользователей Сети после видео с концерта артиста, на котором она энергично танцевала. Артист заявил, что снимет ей квартиру и все оплатит.