Тони Брэкстон пленила поклонников нестареющей красотой The Sun: певица Тони Брэкстон продемонстрировала потрясающую фигуру

Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тони Брэкстон

Легенда R&B певица Тони Брэкстон ошеломила поклонников на красной дорожке премьеры нового фильма «Плохие парни» 30 мая, пишет The Sun. По данным издания, звезда позировала без бюстгальтера и продемонстрировала потрясающую для ее возраста фигуру.

Тони выглядела так же гламурно, как и в 90-е, пленяя всех своей нестареющей красотой, — отметили авторы публикации.

Журналисты отмечают, что исполнительница хита Unbreak my heart не постарела ни на день со времен пика своей популярности. 56-летняя певица привлекла внимание прессы декольте в смелом жакете, который подчеркнул ее подтянутый живот. Звезда позировала в белом костюме с закатанными рукавами. Дополнили образ певицы дымчатый макияж глаз и крупные серебряные украшения.

Премьера «Плохих парней» прошла в Лос-Анджелесе. Мероприятие также посетили Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Американский певец Ленни Кравиц ранее удивил поклонников признанием о личной жизни. Исполнитель признался, что 10 лет не встречается с женщинами. Знаменитость также придерживается целибата все эти годы. Артист подчеркнул, что не хочет походить на своего отца, который изменял его матери и был бабником.