Том Круз променял родную дочь на догмы саентологии The Sun: Том Круз не видел свою дочь уже 11 лет из-за приверженности саентологии

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Том Круз

Голливудский актер Том Круз на протяжении 11 лет не виделся со своей дочерью Сури, пишет издание The Sun. По информации портала, отец пропустил ее взросление, выпускной и, вероятнее всего, не будет присутствовать при поступлении в университет, а причиной этому является не плотный график, а приверженность саентологии.

Говорят, что причиной душераздирающего отчуждения Тома стала его преданность Церкви саентологии, — говорится в материале.

По информации издания, религиозное течение также стало причиной развода Круза с актрисой Кэти Холмс, которая хотела уберечь дочь Сури от секретной организации. Так, согласно учениям саентологов, до 12 лет дети последователей должны пройти некий обряд, больше похожий на допрос. По данным портала, теперь Холмс считают «врагом церкви», из-за чего Круз не видится с собственной дочерью.

Ранее сообщалось, что дочь Тома Круза после совершеннолетия отказалась от фамилии отца, окончательно обрубив связь со знаменитым родителем. Сейчас девушка играет в театре и на афише фигурирует как Сури Ноэль. Таким образом девушка хотела показать, что не нацелена строить семейные отношения с отцом, с которым не виделась много лет.