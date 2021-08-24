Том Круз покатал на вертолёте чужих детей

Американский актёр Том Круз во время съёмок боевика «Миссия невыполнима 7» приземлился на вертолёте в чужом саду, а потом покатал на воздушном судне незнакомых детей, передаёт портал The Mirror. Артист осчастливил визитом одну из семей в британском Уорикшире.
Местную жительницу Элисон Уэбб и её наследников
Я подумала, что детям было бы здорово увидеть вертолёт в саду, и разрешила посадку. Когда из вертолёта вышел Том Круз, это было похоже на «вау». Он подошёл к детям поболтать, затем поблагодарил нас, — вспомнила Уэбб.
«Миссия невыполнима 7» должна выйти в прокат в мае 2022-го. Накануне съёмки седьмой части экшен-саги приостановили из-за COVID-19 — команда проекта ушла на 14-дневную самоизоляцию, так как часть специалистов сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
«Миссия невыполнима» — серия фильмов, пока состоящая из шести боевиков, снятых с 1996 по 2018 год. В основе сюжета — приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз. Общий бюджет составил около $828 млн, а сборы — $3,5 млрд.
Ранее стало известно, что Том Круз планирует полететь в космос для съёмок нового фильма франшизы «Миссия невыполнима». По предварительным данным, голливудская звезда не против выложить крупную сумму денег на реализацию своей задумки и начал переговоры об этом с представителями NASA.