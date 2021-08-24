Том Круз покатал на вертолёте чужих детей

Американский актёр Том Круз во время съёмок боевика «Миссия невыполнима 7» приземлился на вертолёте в чужом саду, а потом покатал на воздушном судне незнакомых детей, передаёт портал The Mirror. Артист осчастливил визитом одну из семей в британском Уорикшире.

Местную жительницу Элисон Уэбб и её наследников предупредили , что на их участок из-за временного закрытия аэропорта Ковентри прибудет борт с очень важной персоной. Но имя гостя не раскрыли. Когда 59-летний шоумен оказался на винтокрылой машине на земле Уэбб, она сильно удивилась. В качестве благодарности Круз позировал с семьёй для фото, а потом устроил отпрыскам хозяйки экскурсию по воздуху.

Я подумала, что детям было бы здорово увидеть вертолёт в саду, и разрешила посадку. Когда из вертолёта вышел Том Круз, это было похоже на «вау». Он подошёл к детям поболтать, затем поблагодарил нас, — вспомнила Уэбб.

«Миссия невыполнима 7» должна выйти в прокат в мае 2022-го. Накануне съёмки седьмой части экшен-саги приостановили из-за COVID-19 — команда проекта ушла на 14-дневную самоизоляцию, так как часть специалистов сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

«Миссия невыполнима» — серия фильмов, пока состоящая из шести боевиков, снятых с 1996 по 2018 год. В основе сюжета — приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз. Общий бюджет составил около $828 млн, а сборы — $3,5 млрд.

Ранее стало известно, что Том Круз планирует полететь в космос для съёмок нового фильма франшизы «Миссия невыполнима». По предварительным данным, голливудская звезда не против выложить крупную сумму денег на реализацию своей задумки и начал переговоры об этом с представителями NASA.