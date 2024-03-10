«Только он не вернулся»: фото знаменитостей, решивших не возвращаться в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Отъезд из России звезд шоу-бизнеса после начала СВО стал одной из самых нашумевших тем в обществе. В то время как одни из них в разное время отправлялись на запланированные каникулы, отдых или лечение, другие перекочевали за рубеж на постоянной основе, а их критика действий российских властей в социальных сетях или выступлениях привела к получению статуса иноагента с возможным последующим лишением доходов. Сама же их критика вызвала обвинения в том, что многие из уехавших предпочитают жить за рубежом, приезжая в Россию лишь на заработки.

Впоследствии некоторые из уехавших вернулись в страну: артист Геннадий Хазанов заявил, что выезжает за рубеж лишь на каникулы, после которых возвращается в Россию. О том, что она живет в России, заявила и певица Кристина Орбакайте, у которой начались проблемы с выступлениями в стране после жестких заявлений ее матери Аллы Пугачевой.

Куда более жесткую позицию занял муж Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), нападки которого на Россию стали частью его выступлений. Антироссийскую позицию также заняли писатель Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также многие другие певцы и музыканты. Это, а также внесение наиболее рьяных критиков в список иноагентов, заставляет думать о том, что возвращение в Россию не входит в их планы в обозримом будущем.

Фото звезд, решивших не возвращаться в Россию, — в галерее NEWS.ru.

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