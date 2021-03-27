Тодоронеко о смене имиджа: надоело постоянство и однообразие

https://static.news.ru/photo/4648b07a-8fdd-11eb-a284-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко остригла длинные волосы. На своей странице в Instagram она заверила поклонников, что смена имиджа не связана с разводом.

Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна единственная причина — надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен! — написала она.

Подписчики отметили, что смена имиджа ничуть не повредила ведущей. При этом некоторые из них отметили, что перемены не такие уж и «карадильные».

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Как ранее писал NEWS.ru, Тодоренко призналась, что страдает от неизлечимой болезни — витилиго. По словам медиков, такой диагноз действительно не поддаётся лечению. Кроме того, заболевание опасно тем, что делает более уязвимыми к ультрафиолету те участки кожи, с которых пропал пигмент.

Тодоренко рассказала, что пытается «лечиться» плазмотерапией. Однако каких-либо доказательств того, что такой метод действительно помогает, нет.