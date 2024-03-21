Тодоренко решила составить конкуренцию Волочковой в одном деле Тодоренко продемонстрировала свою растяжку и вызвала сравнения с Волочковой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Регина Тодоренко

Телеведущую Регину Тодоренко сравнили с российской балериной Анастасией Волочковой после снимка, которым поделилась Тодоренко со своими подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фотографии девушка делает шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу. Фолловеры восхитились гибкостью звезды и начали активно комментировать снимок.

Ошалеть, вот это растяжка!!! — восхитилась одна из подписчиц.

Некоторые пользователи соцсети даже нашли сходство с бывшей артисткой Большого театра, которая регулярно выкладывает фото со своим шпагатом в соцсетях. Они предположили, что Тодоренко намерена заменить балерину на этом поприще.

Волочкову собирается замещать, — подметил другой подписчик.

Ранее пользователи Instagram раскритиковали Волочкову за то, что та на снимке закинула ногу на памятник времен Великой Отечественной войны. Ее подписчики назвали этот поступок неуважительным по отношению к истории и людям того времени. Сама балерина подписала это фото словами: «Ни дня без движухи». Одна из пользовательниц, увидев опубликованное фото, посчитала хорошей идеей, если бы Волочкова села на пропеллер, а не закидывала на самолет-памятник ногу.