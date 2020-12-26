Тодоренко рассказала, почему плакала перед финалом «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/c7be40bc-47d4-11eb-bc3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Регина Тодоренко, которая в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым заняла третье место на шоу «Ледниковый период», призналась, что не всегда могла справиться с эмоциями перед финалом.

Тодоренко рассказала, что во время проекта поняла, какое способное и гибкое у неё тело, даже несмотря на то, что «мозг противился» и ей приходилось бороться со страхом.

Я с таким удовольствием выполняла новые элементы, что каждый раз в конце номера рыдала от того, что всё закончилось, — написала ведущая в Instagram.

Также она поблагодарила своего партнёра Романа Костомарова за полученный ею опыт и добавила, что им было весело, хотя они «оба любят пострадать».

Победителями нынешнего сезона шоу «Ледниковый период» стала пара Александр Энберт — Ольга Кузьмина. Первое место они заняли по сумме баллов за 12 показанных в ходе проекта номеров.

Вторыми на «Ледниковом периоде» оказались фигуристка Яна Хохлова и актёр Вячеслав Чепурченко. Третье место досталось телеведущей Регине Тодоренко и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

Как писал NEWS.ru, российская певица Алла Пугачёва с большим интересом смотрит шоу «Ледниковый период» и имеет своих фаворитов. Об этом рассказал её муж, телеведущий и юморист Максим Галкин.