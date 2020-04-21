Тодоренко рассказала, как развлекается с Топаловым в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ab201a26-83c0-11ea-9f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ведущая телеканала «Пятница» Регина Тодоренко во время самоизоляции из-за коронавируса приобщила своего мужа — певца Влада Топалова — к кулинарным мастер-классам. Это помогает паре справиться со стрессом во время нахождения дома.

В период самоизоляции ведущая проекта «Пятница с Региной» не перестаёт работать — занимается монтажом шоу и проведением онлайн-трансляций и марафонов. Все это, как говорит знаменитость, требует огромных усилий и подготовки. Без дела не сидит и муж артистки — он проводит онлайн-занятия по игре на гитаре, записывает демо.

Ко всему прочему, Тодоренко рассказала, как развлекает мужа на карантине. Выяснилось, что она приобщает супруга к кулинарным мастер-классам. Звезда советует всем парам готовить вместе, так как этот процесс сильно сближает.

Регина и Влад постоянно придумывают новые рецепты, пытаясь хоть как-то разнообразить свой рацион. Иначе, как говорит Тодоренко, они бы ели одну гречку с тушёнкой, передаёт graziamagazine.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер Анастасия Ивлеева, которая провела 11 дней на карантине, нашла положительные аспекты самоизоляции. По её словам, появилась возможность «хоть раз в жизни» выполнить планы на год. Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в Instagram и рассказала, что можно сделать.