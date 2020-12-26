Тодоренко прокомментировала 3-е место на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/d7669848-47f2-11eb-8c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась ощущениями от 3-го места на шоу «Ледниковый период», которое она заняла в паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым.

В своём Instagram Тодоренко опубликовала видео, в котором показала статуэтку с логотипом Первого канала, полученную на пьедестале почёта.

Ещё один экзамен сдала. Спасибо вам огромное за поддержку и за ваши голоса, — написала она.

Телеведущая также сняла, как ставит приз на полку с другими наградами в своей квартире.

Поздравляю нашу банду и Романа Костомарова с победой — нашим бронзовым местом! Буду ли я продолжать заниматься? Конечно, да! — написала она в другом посте.

Напомним, что в субботу, 26 декабря, зрители простились с очередным сезоном популярного шоу «Ледниковый период», в эфир вышел последний выпуск программы. Многие участники, как и сам главный продюсер шоу Илья Авербух, произнесли трогательные речи.

Победителями нынешнего сезона шоу «Ледниковый период» стала пара Александр Энберт — Ольга Кузьмина. Первое место они заняли по сумме баллов за 12 показанных в ходе проекта номеров.