Тодоренко и Топалов порадовали поклонников страстным поцелуем

https://static.news.ru/photo/a7a519f4-4c34-11eb-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов порадовали фанатов снимком, на котором они запечатлены вместе со своим двухлетним сыном Майклом.

Так, некоторое время назад звёздное семейство отправилось в путешествие на Бали. Там знаменитости собираются оставаться довольно продолжительное время.

Накануне семейство отметило наступление Нового года. Для торжества Тодоренко облачилась в белое платье с многоярусной юбкой. Маленький Майкл был наряжен в костюм белого цвета. Что же касается Топалова — отец семейства предпочёл чёрное одеяние.

На память телеведущая выложила в социальной сети снимок, на котором они с мужем слились в страстном поцелуе.

Любви вам в новом году, наши хорошие! Любовь излечит весь мир! — написала Тодоренко в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущую и блогера Регину Тодоренко, улетевшую отдыхать на Бали вместе с семьёй, экстренно госпитализировали из-за травмы ноги.

На Бали ведущая занимается с инструктором, осваивая сёрфинг. Пытаясь поймать волну, она серьёзно поранила ногу.