Тодоренко и Топалов хотят ещё раз стать родителями

https://static.news.ru/photo/48fb3458-f75a-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: reginatodorenko

Телеведущая и путешественница Регина Тодоренко и певец Влад Топалов рассказали о том, как им удаётся совмещать воспитание сына Майкла и работу, а также прокомментировали слухи о второй беременности.

Топалов при этом рассказал, что самые острые конфликты в их семье случались из-за того, что Тодоренко упрекала супруга в том, что он «плохой отец» и не проводит время с сыном.

А как я проведу с ним время, если, когда она дома, они постоянно вместе — гуляют, спят, едят, играют? Я только и думаю, с какой бы стороны мне к ним подойти? Им интересно вдвоём, но то, чем они заняты, все эти кубики, ути-пути. Я от такого за сорок секунд устаю. И тут Регина уезжает. Я немножко в шоке, потому что ребёнок остаётся со мной на три дня, а мы же помним — я плохой отец. И вдруг — есть контакт! У нас с сыном случилась абсолютная идиллия, — рассказал Топалов порталу «7 дней.ru».

После этого Майклу стало интересно проводить время с отцом. Вместе они ходят в бассейн, в парк и на картинг. Топалов также отметил, что у него пропала боязнь оставаться с малышом один на один.

После этого звёздное семейство рассказало о планах обзавестись ещё одним наследником.

Регина сейчас не беременна, но очень хочет родить Майклу братика или сестрёнку.

Конечно, мне хочется родить ещё одного ребёнка. А может, и не одного. Как уж люди меня поняли — я не в ответе за это. Но если говорить о детях, то, если Бог даст, в скором времени это действительно произойдёт, — говорит Регина.

Влад с ней согласен, но обеспокоен присутствием в жизни жены фигуриста Романа Костомарова, который является партнёром Тодоренко по проекту «Ледниковый период». Влад предположил, что второго сына «кажется, будут звать Романом, а дочку — Леной».

Сын Тодоренко и Топалова Майкл родился в 2018 году, а его родители познакомились, когда участвовали в спектакле «Заложи жену в ломбард».

Как писал NEWS.ru, ранее Топалов опубликовал трогательное фото с сыном.