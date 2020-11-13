Навка не смогла сдержать слёз, увидев номер Тодоренко и Костомарова

https://static.news.ru/photo/bb9a7abe-26a8-11eb-8394-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко и Роман Костомаров Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым представила на шоу «Ледниковый период» танец под музыку из фильма «Сибирский цирюльник». Татьяна Навка и Алексей Ягудин были тронуты до слёз.

Тодоренко продемонстрировала хорошую физическую подготовку, высокие поддержки и высокий уровень артистизма. Она откатала номер без единой помарки, чем растрогала судей. Почти все они поставили высшие баллы.

Для меня показательно было то, что я сидел и рыдал и с трудом выговорил оценки, — заявил ведущий шоу Алексей Ягудин.

Также не осталась равнодушной и Татьяна Навка.

Вы знаете, ребята, я восхищаюсь людьми, которые каждую программу пытаются найти что-то новое. Сегодня произошла некая магия. У меня также текли слёзы, — заявила она.

Однако, не всё прошло гладко во время судейства. Легкоатлетка Елена Исинбаева поставила 5,9, за что вызвала на себя шквал негативных эмоций даже со стороны судей. Тодоренко это расстроило, а Навка порекомендовала не обращать на эту оценку внимания.

Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони, принимающий участие в проекте «Ледниковый период», покорил судей своим выступлением в паре с Маргаритой Дробязко, однако покинул проект, уступив Марии Петровой и Дмитрию Сычёву. Маркони представил сильный номер. Он перевоплотился в главного героя мюзикла «Призрак оперы», а партнёрша Дробязко сыграла его возлюбленную. Выступление прошло без помарок, спецэффекты впечатлили всех, особенно объятая пламенем люстра, которая упала в финале на Владимира, писал NEWS.ru.