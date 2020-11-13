Навка не смогла сдержать слёз, увидев номер Тодоренко и Костомарова

Телеведущая Регина Тодоренко в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым представила на шоу «Ледниковый период» танец под музыку из фильма «Сибирский цирюльник». Татьяна Навка и Алексей Ягудин были тронуты до слёз.
Тодоренко продемонстрировала хорошую физическую подготовку, высокие поддержки и высокий уровень артистизма. Она откатала номер без единой помарки, чем растрогала судей. Почти все они поставили высшие баллы.
Для меня показательно было то, что я сидел и рыдал и с трудом выговорил оценки, — заявил ведущий шоу Алексей Ягудин.
Также не осталась равнодушной и Татьяна Навка.
Вы знаете, ребята, я восхищаюсь людьми, которые каждую программу пытаются найти что-то новое. Сегодня произошла некая магия. У меня также текли слёзы, — заявила она.
Однако, не всё прошло гладко во время судейства. Легкоатлетка Елена Исинбаева поставила 5,9, за что вызвала на себя шквал негативных эмоций даже со стороны судей. Тодоренко это расстроило, а Навка порекомендовала не обращать на эту оценку внимания.
Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони, принимающий участие в проекте «Ледниковый период», покорил судей своим выступлением в паре с Маргаритой Дробязко, однако покинул проект, уступив Марии Петровой и Дмитрию Сычёву. Маркони представил сильный номер. Он перевоплотился в главного героя мюзикла «Призрак оперы», а партнёрша Дробязко сыграла его возлюбленную. Выступление прошло без помарок, спецэффекты впечатлили всех, особенно объятая пламенем люстра, которая упала в финале на Владимира, писал NEWS.ru.