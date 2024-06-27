«То ли курица, то ли рыба»: Тодоренко потянула в рот необычную живность Тодоренко назвала вкус съеденной в Китае лягушки неярким

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко в Telegram-канале опубликовала видео, на котором ест свежеприготовленную ногу лягушки в китайском ресторане. По ее словам, вкус блюда оказался «неярким» и напомнил ей что-то среднее между курицей и рыбой. Тодоренко призналась, что попробовала лягушку впервые в жизни.

Лягушка-квакушка. Не могу сказать, что какой-то мегаособенный вкус, неяркий. Что-то между курицей и палтусом. Странно: то ли рыба, то ли курица, не понимаю, что я ем. Но по консистенции напоминает рыбку, — поделилась впечатлениями Тодоренко.

Ранее Тодоренко рассказала, что у нее хватило бы времени на воспитание троих детей. Она поделилась, что живет в высоком темпе, постоянно занята работой, и в настоящий момент у нее есть возможность уделять необходимое время как своей карьере, так и мужу и двоим сыновьям. Певица также добавила, что наибольшая часть бюджета семьи уходит на детей. Позже телеведущая в шутку сказала, что четвертым ребенком можно считать ее супруга.

До этого Тодоренко призналась, что у нее ежедневно возникает повод для ссор с мужем певцом Владом Топаловым. Однако, заметила Тодоренко, звездная пара научилась преодолевать кризисы даже без помощи семейного психолога.