ТНТ высмеял Киркорова и «голую» вечеринку в ремейке «Ивана Васильевича»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Комедию «Иван Васильевич меняет все» телеканала ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой частично пересняли, убрав из фильма артистов Филиппа Киркорова и Анну Асти. Однако авторы картины решили пошутить над королем эстрады, упомянув его в одной из сцен.

Так, в одном из эпизодов Зина, которую сыграла Марина Кравец, переодевает Ивана Грозного в исполнении Тимура Батрутдинова в современную одежду. В итоге царь оказывается в цветном жилете и телесных колготках с узорами, на что Зина, перефразировав фразу из оригинального фильма, сравнила его с Киркоровым.

Как на нашего Киркорова похож, — воскликнула героиня.

Начинается кинолента с шутки над вечеринкой Ивлеевой. В одной из первых сцен комедии Шурик, сыгранный Демисом Карибидисом, просыпается от СМС-сообщения, в котором говорится: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». В следующий момент Шурик начинает кричать от ужаса.

Ранее стало известно, что место Киркорова в новогодней пародии от ТНТ занял актер Никита Кологривый, который исполнил роль Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Создателям картины ради этого пришлось переписывать сценарий и менять роль.

Так, Кологривого уговорили сыграть в новогодней ленте Людовика XVI и пообещали ему гонорар выше стандартного. Киркоров же исполнял в фильме роль Петра I, поэтому команде пришлось экстренно менять сюжет и добавить нового персонажа.