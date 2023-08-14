«Тлен и безысходность»: поклонники оценили фото Собчак в образе русалки Поклонники раскритиковали Собчак в образе «русской русалки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) опубликовала фото с блестящими зелеными волосами, подписав его «Русская Русалочка». Поклонники отреагировали на снимок телеведущей, назвав ее русской русалочкой с израильским паспортом, Медузой Горгоной и Кикиморой. Некоторые пользователи предположили, что Ксения пробуется на новую роль в спектакле супруга Константина Богомолова.

Выражение лица «боль, тлен и безысходность» выдает национальность русалочки лучше всего, — написала в комментариях подписчица Вера.

Пользователь Александр Ковалев назвал образ Собчак слабым. Татьяна Белова сравнила ее волосы с водорослями. Светлана Скорлупа предложила Собчак отправиться отдыхать не в испанскую Марбелю, где она недавно проводила каникулы, а в Магадан.

У меня ассоциация со змеей. Русалкой тут не пахнет, особенно русской, — сообщила поклонница Вера.

Ранее Собчак заявила, что борьба за перемены в России бесполезна. В интервью для американского издания The New York Times она сообщила, что сопротивления нет и быть не может. Журналистка подчеркнула, что научилась выдерживать спецоперацию на Украине. Собчак посоветовала соотечественникам сделать то же самое и заметила, что переживет это время вместе с аудиторией.