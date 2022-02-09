Тину Канделаки назначили исполняющим обязанности директора ТНТ

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ, сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга». На этой должности она сменит Романа Петренко, который останется советником гендиректора холдинга. С сентября 2021 года Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3 и «Пятница!», отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства «Матч».

Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшены, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов, — прокомментировала назначение Канделаки.

По словам гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова, у Канделаки есть компетенции и опыт для достижения стоящих перед ТНА амбициозных задач как касательно телеэфира, так и в цифровой среде. Телеведущая, в свою очередь, в Telegram-канале выразила благодарность Жарову, Петренко и всему холдингу.

Спасибо холдингу и А. А. Жарову за доверие, Роману Петренко за поддержку, а команде ТНТ и всем, с кем я уже не первый месяц работаю, за дружеское общение и желание сохранить и приумножить результаты одного из лучших каналов страны. Больше пока добавить нечего, работы много, — написала Канделаки.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала ТНТ Александр Дулерайн оставил свою должность. Новым генеральным продюсером ТНТ стал заместитель Дулерайна Аркадий Водахов.