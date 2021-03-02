Тина Канделаки впервые показала своих выросших сына и дочь

https://static.news.ru/photo/debba6ec-7b7d-11eb-b050-96000091f725_660.jpg Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки порадовала подписчиков необычным постом. Первый раз за очень долгое время она выложила в Instagram фотографию с детьми от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Поклонники тут же отметили невероятное сходство 21-летней Мелании и 19-летнего Леонтия с отцом и друг с другом.

Журналистка не публиковала снимки своих детей уже очень давно, и если Мелания ещё появлялась в ленте матери, то Леонтия фанаты Канделаки не видели с тех пор, как он был совсем ребёнком.

Два слова о моих главных жизненных приоритетах. Первое слово — это «Мелания», второе — «Леонтий». Всё, что я делала, делаю и буду делать, во многом ради этих голубых глаз. Глаз, которые я никогда не подведу, — подписала снимок телеведущая.

Она также добавила, что все её достижения в карьере и успехи связаны с детьми, так как они главная мотивация.

На снимок тут же отреагировали и фолловеры Канделаки. Одной из первых стала фигуристка и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Она восхитилась красотой наследников телеведущей. Другие тоже обратили внимание на привлекательность обоих детей и отметили, что они очень похожи на отца и между собой. Некоторых удивил и тот факт, что у кареглазой брюнетки оба ребёнка оказались голубоглазыми.

Сейчас Канделаки замужем за предпринимателем в сфере медиа Василием Бровко, который младше ее на 11 лет. 6 февраля ему исполнилось 34 года, а познакомился мужчина с уже известной теледивой, когда ему был 21 год.

Канделаки на своей официальной странице в социальной сети поздравила мужа и рассказала, как он смог «заморочить ей голову». Канделаки написала, что до сих пор не может наговориться с супругом и в этом, по её словам, главный секрет долгого брака, сообщал NEWS.ru.