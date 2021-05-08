Тимур Батрутдинов рассказал, как его уговорили участвовать в «Маске»

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Тимур Батрутдинов в образе Зайца дошёл до финала шоу «Маска» на телеканале НТВ. Комик, делясь впечатлениями от проекта в Instagram, признался, что хотел отказаться от участия, так как сомневался в своих вокальных данных. Однако организаторы смогли убедить Батрутдинова, что у него есть талант.

Будущий Заяц пришёл на первое прослушивание с готовой фразой «Я вам не подхожу, послушайте сами». Как оказалось, это было его первое заблуждение на шоу.

Мне ответили, [что] талант не скроешь, даже если очень пытаешься. <...> . Так что, если вам на протяжении долгих лет говорят, что вы бездарность, вполне вероятно, вам просто не дают раскрыться. Окружайте себя людьми, которые верят в вас и вы зацветёте. Проверено лично на шоу «Маска», — написал артист.

Батрутдинов заявил, что своим выходом в финал обязан телезрителям и поклонникам, чья поддержка стала для него главным стимулом идти дальше.

Внутри зайца были вы, дорогие поклонники Зайца и того, что ушастый делал на сцене лучшего шоу на российском телевидении. Благодаря вашей любви и поддержке, заяц смог допрыгнуть аж до финала! Огромное вам заячье спасибо! — обратился к публике финалист «Маски».

Батрутдинов также поблагодарил продюсеров проекта — Тимура Вайнштейна, Юлию Сумачёву и Наталью Варен.

Победителем второго сезона стал певец Джони, скрывавшийся под маской Крокодила.

Ранее Валерия впервые после главного скандала на шоу «Маска» с Азизой рассказала подробности того дня.