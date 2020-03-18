Комик Тимур Батрутдинов заметил, что слово coronavirus несёт в себе странный смысл, в котором можно найти масонский след.
Если перевернуть задом наперёд это слово, то эту конструкцию можно будет перевести с хинди. Получится, что в этом послании зашифрован «восход и глаз».
Теперь живите с этой ненужной информацией вместе со мной, — иронично написал ведущий.
После этого он посоветовал всем обратить внимание на личную гигиену.
Как ранее писал NEWS.ru, певица Ольга Бузова с блогером Давидом Манукяном решили высмеять панику, которая связана с распространением коронавируса в стране. Жители России опустошают магазины, скупая гречку и туалетную бумагу.
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