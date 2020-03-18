https://static.news.ru/photo/94a315da-6955-11ea-95ee-fa163e074e61_660.jpg Тимур Батрутдинов Фото: Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Комик Тимур Батрутдинов заметил, что слово coronavirus несёт в себе странный смысл, в котором можно найти масонский след.

Если перевернуть задом наперёд это слово, то эту конструкцию можно будет перевести с хинди. Получится, что в этом послании зашифрован «восход и глаз».

Теперь живите с этой ненужной информацией вместе со мной, — иронично написал ведущий.

После этого он посоветовал всем обратить внимание на личную гигиену.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Ольга Бузова с блогером Давидом Манукяном решили высмеять панику, которая связана с распространением коронавируса в стране. Жители России опустошают магазины, скупая гречку и туалетную бумагу.