Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс за разрыв отношений

https://static.news.ru/photo/2a072202-6e95-11eb-a043-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: 675535Globe Photos/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

На днях вышел документальный фильм «Подставить Бритни Спирс», рассказывающий о начале карьеры певицы. В ленте авторы намекнули, что к жизненным неудачам артистки мог быть причастен Джастин Тимберлейк.

Известно, что пара некоторое время встречалась, после чего они расстались. Тогда певец заявлял, что та якобы изменила ему. Также после расставания Тимберлейк нередко позволял себе нелестно высказываться о Бритни Спирс. После выхода фильма хейтеры набросились на исполнителя. Ему также припомнили, как он однажды обнажил грудь Джанет Джексон на Супербоуле в 2004 году, пишет StarHit.

После такого общественного резонанса 40-летний Тимберлейк решил публично извиниться, он подчеркнул, что переживает из-за ситуаций со Спирс и Джексон и уважает их.

Я видел много сообщений, комментариев, хештегов и сомнений, поэтому решил ответить. Я прошу прощения за свои действия на определённых этапах жизни, которые только усугубили многие проблемы. Я говорил много неподобающих слов, а когда мне на самом деле следовало высказаться, я молчал. Я понимаю, что подвёл многих в эти моменты, и теперь осознаю, что получил много выгоды от системы, построенной на мизогинии и расизме, — сказал певец.

Тимберлейк отметил, что это извинение лишь первый шаг, он не оправдывает того, что произошло, просто хочет «взять на себя ответственность за собственные ошибки». «Я могу быть лучше, и я буду лучше», — добавил он.

После расставания с Тимберлейком Бритни пыталась устроить личную жизнь, даже вышла замуж. Но ей снова не повезло, после громкого развода она оказалась в психиатрической клинике. Из-за этого в 2008 году решением суда её отцу Джейми Спирсу были переданы все полномочия по распоряжению финансовыми делами звезды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховный суда Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение певицы Бритни Спирс об отстранении её отца от единоличного опекунства над ней. Исполнительница на протяжении 12 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса из-за опасений касательно её психического здоровья.