https://static.news.ru/photo/66f6584a-c9e1-11e9-8e82-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал шуточное видео, на котором он спасает своего сына от коронавируса.

Ролик сделан с помощью компьютерной графики. Исполнитель сражается с опасными бактериями с 5-месячным сыном, который находится в сумке-кенгуру. Музыкант одержал победу благодаря приёмам из восточных единоборств.

Как писал NEWS.ru, актёр Дмитрий Певцов, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвал россиян не бояться никаких болезней. Он напомнил, что Россию не смогли одолеть Золотая Орда, фашистская Германия и другие. Поэтому мы можем не переживать из-за какого-то вируса.