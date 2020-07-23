Тимати с дочкой отдыхает отдельно от Решетовой

https://static.news.ru/photo/3080e92e-cd7d-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Тимати с дочерью Алисой Фото: timatiofficial/instagram.com

Рэпер Тимати и Анастасия Решетова решили отдохнуть в разных местах. Модель с сыном Ратмиром улетела во Францию, а рэпер с дочерью Алисой отправились на другой курорт.

Музыкант не стал рассказывать, куда именно решил отправиться, ограничившись публикацией в соцсети кадров из иллюминатора частного самолёта и совместного с шестилетней Алисой фото на яхте. Решетова подтвердила, что пара решила отдохнуть раздельно, причём рэпер планирует короткий отпуск, а модель с сыном «наоборот», передаёт «Экспресс-газета».

Так полезно делать иногда, — написала Решетова в своём Instagram.

Поклонники звёздной пары выражают своё беспокойство этой ситуацией. Некоторые предполагают, что вместе с музыкантом отдыхает его мать Симона Юнусова, с которой, как говорят, не складываются отношения у Решетовой. Некоторые же вспомнили предыдущий роман Тимати с Алёной Шишковой, которая родила реперу дочь. Фанаты вспомнили, что перед их разрывом артист тоже отправлялся в отпуск без своей второй половины, а позже выяснилось, что летал за рубеж он с Решетовой.

До того, как Тимати выложил фото из отпуска, поклонники думали, что он остался в Москве работать.

Как писал NEWS.ru ранее, российская модель, возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вместе с их общим сыном вылетела из России во Францию на частном самолёте. Она заявила, что они уезжают к отцу Тимати Ильдару Юнусову, который уже много лет живёт во Франции в особняке на Лазурном берегу, на неопределённый срок.