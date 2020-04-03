Тимати рассказал, как распределит наследство

https://static.news.ru/photo/cb5f38a2-75a2-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) в прямом эфире Instagram пообщался с телеведущей Тиной Канделаки о кризисе в бизнесе, который был вызван пандемией коронавируса.

Исполнитель владеет не только собственным музыкальным лейблом Black Star, но и сетью салонов красоты и бургерных. Он честно признался, что сейчас терпит убытки, однако верит, что его компании останутся на плаву.

После этого журналистка поинтересовалась у музыканта, думал ли он о том, кому достанется его наследство.

Я распределил наследство в равных долях — детям, маме и брату, — заявил Тимати.

По его словам, он уже написал завещание.

Как писал NEWS.ru, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, что уволила первую няню своего сына. Ей не понравилось, что женщина чересчур много «брала на себя». пытаясь воспитывать малыша согласно своим убеждениям.