Тимати признался, за кого проголосует на президентских выборах в России Тимати заявил, что будет голосовать за Путина на президентских выборах — 2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимати

Российский рэпер Тимати заявил, что на президентских выборах в России в 2024 году проголосует за нынешнего главу государства Владимира Путина. По его словам, это сильнейший лидер, с которым стране очень повезло. Благодаря ему, считает певец, Россия стала независимой, ее экономика не сломалась, передает «Газета.Ru».

Владимир Владимирович Путин. Ничего не меняется. Я на самом деле считаю его сильнейшим лидером и считаю, что России очень повезло. Мы стали сильными, мы стали независимыми. <...> Наша экономика не сломалась, — сказал Тимати.

8 декабря после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Герой ДНР Артем Жога попросил главу государства пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе, и тот согласился. Позднее стало известно, что предвыборный штаб Путина будет располагаться в Гостином Дворе и откроется ближе к концу декабря.

До этого сообщалось, что Центризбирком России получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта.