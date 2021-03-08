Тимати подарил финалистке «Холостяка» кольцо за $300 тысяч

Новый сезон шоу «Холостяк» стартует только 14 марта, однако проект уже оброс массой всевозможных слухов. По одному из таких слухов, 37-летний рэпер Тимати так и не сделает в финале свой выбор, поскольку сердце музыканта до сих пор принадлежит матери его сына Анастасии Решетовой.
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Ранее поклонники музыканта предположили, что его избранницей стала Анастасия Вербовая. Свои догадки они построили, увидев фото рэпера вместе с девушкой на концерте в ОАЭ. На снимке девушка прижимается к Тимати и выглядит очень счастливой. Известно, что она модель и много путешествует. Кроме того, она брюнетка с формами, что подходит под типаж, который всегда нравился исполнителю.
NEWS.ru писал, что рэпер расстался с Анастасией Решетовой 11 сентября. Пара была в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.
Некоторые поклонники пары заподозрили, что участие музыканта в проекте — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star.