Тимати обзавелся культовым «железным конем» за 3 млн рублей Тимати купил мотоцикл Harley-Davidson Softail за 3,1 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимати

Рэпер Тимати приобрел культовую модель мотоцикла фирмы Harley-Davidson, сообщил Telegram-канал «Звездач». Речь идет о «железном коне» Softail, стоимость которого превышает 3 млн рублей. По информации канала, рэпер уже поучаствовал на новом мотоцикле в заезде.

Как уточняется в публикации, Тимати является обладателем Lamborghini, Audi, Chrysler, Hummer и Cadillac. Как пишет канал, прошлом году автопарк артиста пополнился еще и Lamborghini Veneno, стоимость которого составляет 725 млн рублей.

Ранее мать рэпера Симона Юнусова рассказала о своих переживаниях после того, как узнала, что концертный директор певца собирается выйти замуж и отказаться от своих обязанностей. Женщина добавила, что ее сына нужно будить и контролировать его своевременное появление на съемках и репетициях.

Также мать Тимати высказалась по поводу интервью его бывшей спутницы Алены Шишковой журналистке Надежде Стрелец. Женщина до сих пор тепло отзывается об Алене и ее возмутили «бестактные вопросы», которые задавались девушке. Она призналась, что смотреть на это было «брезгливо».