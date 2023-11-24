Звезда TikTok назвала топ-3 самых сексуальных мужчин Блогер Анна Покров назвала самым сексуальным мужчиной тиктокера Артура Бабича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артур Бабич

Звезда TikTok Анна Покров в беседе с NEWS.ru назвала самым сексуальным мужчиной своего коллегу по Dream Team House Артура Бабича. На втором месте в ее рейтинге актер Никита Кологривый, на третьем — комик Антон Шастун.

Я люблю высоких, кудрявых и стройных пацанов. Это мой топ, — пояснила она.

Ранее Покров рассказала, что секрет популярности Ольги Бузовой — в ее энергетике и харизме. По ее словам, когда певица входит в комнату, то вся светится. Блогер подчеркнула, что эти качества невозможно наработать или купить. Кроме того, она назвала певицу самой работоспособной в российском шоу-бизнесе.

До этого Бузова назвала самых красивых мужчин в отечественном шоу-бизнесе. Ведущего Дмитрия Нагиева исполнительница назвала первым из красавцев и описала словами «пушка-бомба». На втором месте оказался актер Станислав Бондаренко, который снялся в клипах певицы в роли ее возлюбленного. Третье место занял звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный. При этом Бузова отметила, что внешняя красота для нее второстепенна.

В рейтинге самых непривлекательных артистов оказались актер Алексей Панин, ведущий шоу рэпер Баста и блогер Эльдар Джарахов. Бузова объяснила, что не считает Басту и Джарахова некрасивыми, они просто не в ее вкусе.