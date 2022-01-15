Тиктокер соединил музыку Oxxxymiron и Уэста по желанию замглавы МИД Рябкова

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков некоторое время назад в интервью рассказал о том, что высоко оценивает творчество рэпера Oxxxymiron. Как отметил дипломат, ему нравятся стихи и ассоциативные ряды в треках исполнителя. Кроме того, он признался в том, что ему также симпатичен американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст. Рябков даже высказал идею объединить мелодичность его композиций с текстами Oxxxymiron. Это пожелание воплотил в реальность блогер под ником Gefalsht.

Он сделал трек, в котором свёл воедино музыкальную основу от Уэста и текст российского исполнителя, и выложил его в TikTok.

На данный момент неизвестно, смог ли Сергей Рябков оценить его ролик, но подписчикам тиктокера такой микс понравился. По их мнению, получившийся мэшап звучит очень круто.

Ранее рэпер Давид Нуриев (Птаха) заявил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков «очень удивил» своими познаниями в хип-хопе, так как изначально «не ассоциировался с человеком», настолько тонко знающим «нашу культуру». Музыкант отметил, что после увиденного интервью дипломата с телеведущей Тиной Канделаки находится «в приятном шоке».