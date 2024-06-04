«Терять не хочет»: физиономист оценил гримасу Аффлека из-за поцелуя Лопес Физиономист Воеводин: Аффлек сморщился при поцелуе Лопес из-за закрытости души

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек скривился при поцелуе Дженнифер Лопес на публике, потому что он очень закрытый и у них в отношениях явно видны проблемы, предположил в разговоре с NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его мнению, Аффлек не хочет терять свою возлюбленную, он хранит в себе внимательность и трепет к ней, по его лицу также видна любовь, которая просто немного «притихла».

Видна закрытость души. Сам он терять ничего не хочет. Для него потеря Лопес станет слишком тяжелой, будут душевные терзания. Аффлек хранит в себе внимательность, чуткость, трепет и любовь к Лопес. По его лицу видна любовь, но при этом она немного притихла. Как будто Аффлек делает паузу, раздумывает, что для него важнее — работа или отношения. Видны проблемы в отношениях, — заявил Воеводин.

Ранее Лопес предупредила бывшую супругу Аффлека Дженнифер Гарнер держаться от него подальше. По сведениям Daily Express, певицу расстраивает, что на фоне слухов об их разводе Аффлек сблизился с экс-супругой и начал доверять ей личные тайны. Лопес возмутилась частотой встреч бывших супругов и заявила, что не нуждается во мнении и советах Гарнер.