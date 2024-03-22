«Это сложно»: Шакира о воспитании детей без мужа Шакира рассказала, что в статусе матери-одиночки теряет сознание от усталости

Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шакира

47-летняя колумбийская певица Шакира рассказала о трудностях статуса матери-одиночки в интервью телеведущему Зейну Лоу. По ее словам, она укладывает детей спать и «теряет сознание» от усталости.

Шакира объяснила, что иногда вовсе не успевает спать из-за большого количества проектов. Так, артистка снимает новые клипы, участвует в фотосессиях, готовит к выходу свежий альбом и параллельно старается находить время для своих сыновей.

Это сложно. Теперь я отвечаю за двоих детей, этих двух малышей, которые так сильно от меня зависят. А я мать-одиночка, у меня дома нет мужа, который мог бы чем-то помочь, — рассказала звезда.

Шакира и Жерар Пике находились в отношениях с 2011 года. У пары двое сыновей: Милан и Саша. Летом 2022 года Пике и Шакира расстались. Певица узнала об изменах футболиста. Пике часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин. Более того, отмечается, что Жерар до 2--3 часов ночи мог находиться на вечеринках, несмотря на утренние тренировки с командой. Через полгода после расставания Шакира выпустила трек о мести на испанском языке, в котором упоминаются ее бывший супруг и его новая возлюбленная.

Ранее Шакира призналась, что пожертвовала своей карьерой ради семейного счастья с бывшим мужем. Она отказалась от работы почти на семь лет, чтобы дать возможность супругу продолжать играть в футбол и находиться рядом с ним.