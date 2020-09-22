«Терпеть надо»: Плющенко заставляет сына тренироваться несмотря на боль

https://static.news.ru/photo/2825063a-fcd9-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семилетний сын Евгения Плющенко Саша в этом году пошёл в первый класс подмосковной школы, однако свои мечты стать чемпионом по фигурному катанию он не оставил.

Тренирует Гном Гномыча — так мальчика зовут в семье — его знаменитый отец. Плющенко не делает ему никаких поблажек и заставляет терпеть даже боль. Видео «мужского разговора» на тренировке с сыном олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.

Саша пожаловался отцу, что ему во время прыжка стало больно, на что фигурист сказал, что нужно терпеть, а отдыхать уже после тренировки.

Терпеть надо. Сынуль, терпеть же надо. Ты же на прыжок уже зашёл, — сказал Плющенко ребёнку.

Как ранее писал NEWS.ru, Плющенко рассказал, почему тренировки его сына Александра выглядят как «издевательство». Так занятия охарактеризовали некоторые интернет-пользователи, комментируя видео, где мальчик учится делать шпагат. В какой-то момент он не выдержал и вскрикнул: «Больно!» Однако фигурист не обратил на это внимания и продолжил тренировку.

Кроме того, в мае в СМИ появилась информация, что сын российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр может страдать психическим расстройством. Эксперты утверждают, что у мальчика возникли проблемы из-за отсутствия детства. Звёздные родители заставляют ребёнка по несколько часов в день заниматься фигурным катанием. Если маленький спортсмен отказывается идти на тренировку, то ему запрещают играть с любимыми игрушками.