Терлеева опровергла своё участие в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/8d08157a-8eb9-11eb-a792-96000091f725_660.jpg Елена Терлеева Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Елена Терлеева раскрыла одну из интриг шоу «Маска», опровергнув своё участие в проекте. Поводом послужило появление в Сети списка с именами всех героев музыкального телешоу.

В «рассекреченном» списке Терлеева фигурировала под маской Солнца. Выступающая на сцене артистка мастерски исполнила хиты Ain’t Nobody группы Rufus и певицы Чаки Хан, «Пьяное солнце» Никиты Алексеева (Alekseev) и французский шлягер Je Veux певицы ZAZ.

Изначально по поводу маски разгорелся жаркий спор. Зрители угадывали в певице то Юлию Паршуту, то Марину Кравец, к которой на сегодня склоняется всё же большинство поклонников проекта.

Однако с появлением имени Терлеевой, публика буквально «услышала» исполнительницу «Забери солнце с собою» в каждой песне. «Я слышу Елену Терлееву», «Это Терлеева!», «Очень похоже на Терлееву», «Послушала песни Лены Терлеевой, это точно она», пишут в комментариях пользователи.

Не удержавшись, зрители обратились и к самой певице в Instagram с просьбой ответить, действительно ли она скрывается под маской Солнца.

«Красавица! Хоть бы Вы были в маске Солнца. А если нет, то хочется увидеть вас в третьем сезоне „Маски!“», «Вчера в шоу „Маска“ вы опять были неповторимы! Только из-за вас смотрю», засыпали комплиментами артистку поклонники.

Сама артистка ответила на это, что не участвует в популярном шоу. Впрочем, публика, хорошо осведомлённая о строжайшей тайне, которую должны хранить герои шоу, не очень-то в это поверила.

Ранее NEWS.ru сообщал. что генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала, какие санкции грозят участникам и зрителям проекта за разглашение имён артистов. Уже после первой съёмки второго сезона перед эфиром в Сети стали публиковать видео со съёмок и писать, кто будет в номинации.