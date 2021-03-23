«Теперь вы всё знаете»: Юлианна Караулова показала округлившийся живот

https://static.news.ru/photo/c91fc9da-8bef-11eb-ae50-96000091f725_660.jpg Юлианна Караулова Фото: yulianna_karaulova/instagram.com

Певица Юлианна Караулова сообщила в сторис Instagram о своей беременности. Рассказать радостную новость артистка решила оригинальным способом: она записала новый клип, в конце которого предстала с округлившимся животиком.

Теперь вы всё знаете, — подписала она стоп-кадр.

Караулова также опубликовала «беременное» фото. 32-летняя певица отметила, что очень счастлива своему предстоящему материнству. Для артистки это будет первый ребёнок.

Ранее о своей беременности сообщила в Instagram певица Альбина Джанабаева. Певица ждёт третьего ребёнка от своего супруга Валерия Меладзе. Она разместила в соцсети снимок, сделанный в студии. На нём певица стоит в чёрном вечернем платье, поместив руку на округлившийся живот. Одними из первых на известие отреагировали певица Зара, жена Александра Реввы Анжелика и жена Сергея Жукова Регина. Подписчики поздравили будущую многодетную маму, а некоторые спрогнозировали, что следующим ребёнком в этом звёздном семействе обязательно будет девочка, писал NEWS.ru.